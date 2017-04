Florian Zimmer (Driftmachine), Christoph Brandner (Lali Puna) und Max Punktezahl (the Notwist) sind das Trio Saroos und spielen leicht verkopfte, frickelige alternative-Musik. Die Konserve, die ich online höre erinnert mich an Manuel Göttsching´s Klassiker E2-E4, mit sich wiederholenden Gitarrenloops und Mantra-artigem Sog. Ist dann aber wieder komplett modern und spielt mit Field Recordings und Ambient-Flächen. Man kann da Post-Rock oder Neo-Kraut dazu sagen, oder auch "wunderbar warme, digital-analoge Sci-Fi-Athmosphärenmusik aus dem Notwist-Umfeld". Also unbedingt was zum in den Mai chillen. SMX.

