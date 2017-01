× Erweitern Sascha Grammel

Die neue Grammel-Show ist da!

Also: nicht sofort. Aber sehr bald. Genauer steht's hier:

Sascha Grammel - live 2017: "ICH FIND'S LUSTIG"

Das spargelnagelneue blitzeblanke Bi-Ba-Bühnen-Programmel! Anfang 2017 geht's in das 2. Jahr auf große "ICH FIND' S LUSTIG"-Hallentour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz! Grüezi! Und nach Pompolompusien (vielleicht). Aber ganz bestimmt in Deine Nähe! Alle Puppen sind wieder mit an Bord auf Grammels Gute Laune-Kahn! Für Rätselfreunde: angeblichsind ein Aquarium, Luftballons, Konfetti und ein großes Stück Käse ins Grammel-Spaßbüro geliefert worden. Es sieht also wiedermal ganz nach einer typisch rundum grammeligen Puppet-Comedy-Show mit verrückter Comedy aus - mit leisen, auch bewegenden Momenten, jeder Menge herrlicher Albernheiten und irrer Überraschungen! Mehr wird aber noch nicht verraten!