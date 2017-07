Sascha Grammel - "Ich find's lustig!"

Sascha Grammel ist Bauchredner und Puppenspieler. Aber nicht nur einfach so:

Er beherrscht die hohe Kunst, seinen lustigen Figuren so viel Ausdruck zu verleihen, dass man nach wenigen Sekunden meint, es handle sich um echte Lebewesen, die da agieren - so lustig, so emotional, so kindlich-frech - und so lebendig! Würde er in mancher Situationen nicht sein eigenes Comedy-Spiel kunstvoll persiflieren und aus dem Bühnenstück selbst herausheben, man verlöre sich in den netten Geschichten seines Abendprogrammes lächelnd und lachend.