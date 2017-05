× Erweitern Sascha im Quadrat

Musik - Comedy - Schnaps - "Special Edition" Die Sommersause im großen Saal

Nach regelmäßig ausverkauften Konzerten im Casino ist es wieder Zeit den großen Saal für die drei Musiker zu öffnen. Sascha im Quadrat „Special Edition“ heißt es im Juni. Natürlich wird es auch dieses Mal jede Menge Spaß und hochkarätige Special Guests geben. Die Bühne steht übrigens mitten im Saal!

Sascha im Quadrat, das sind der große und der kleine Sascha, und der, nur äußerlich kleine Akkordarbeiter/Tastenvirtuose Frank Schäffer. Geballtes Testosteron auf einer Bühne. Und eine Musikauswahl, die seinesgleichen sucht. Gespielt wird ALLES, was Spaß macht. Vor allem beim Sommer-Special!

Als Stargäste mit dabei:

Kolinda, die eigentlich im Februar schon auf der Casino Bühne mit den Jungs rocken wollte, aber kurzfristig ihren Auftritt krankheitsbedingt absagen musste, ist jetzt endlich zu Gast bei Sascha im Quadrat. Die Ausnahmesängerin steht seit ihrem dritten Lebensjahr auf der Bühne. Spielerisch arbeitet Kolinda Brozovic sich durch ganze 4 Oktaven und zeichnet sich dabei durch eine enorme Kraft und Klarheit in der Stimme aus. Nach einem Stipendium für klassisches Klavier begann Kolinda ihre professionelle Karriere als Sängerin und stand bereits mit 19 Jahren an der Seite von Künstlern wie Xavier Naidoo, Söhne Mannheims, Laith Al Deen, Glashaus, Sascha und Rolf Stahlhofen, später auch Mousse T. u. Emma Lanford, Roachford und Joana Zimmer auf der Bühne, um nur einige zu nennen.

Als weiterer Stargast begrüßen die Saschas den britischen Musiker Pete Lincoln, am 15. März 1956 im englischen Newcastle geboren, der aus der Rockgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. Man braucht kein großer Musikkenner sein, um mit ihm bereits Bekanntschaft gemacht zu haben.

Bevor er 2006 als Leadsänger und Bassist der Glamrock-Legende THE SWEET (Ballroom Blitz, Fox On The run, uvm.) engagiert wurde, war er 10 Jahre lang Frontman der Band SAILOR, die mit Hits wie „Girls, Girls, Girls“ oder „Glass Of Champagne“ weltweit erfolgreich waren!

Im Laufe seiner Karriere mit über 3.500 Konzerten arbeitete er mit Größen wie Sir Cliff Richard, Tina Turner, Shakin ́ Stevens, Dannii Minouge oder S Club 7. So verbrachte er die kompletten 80er und 90er damit, auf Tour zu sein – von Neuseeland bis Grönland.

Nachdem das Jahr 2016 mit dem Auftritt am Brandenburger Tor für die ZDF-Show “Willkommen 2016“ vor 1 Million Fans live und einigen Million vor den Fernsehgeräten eingeläutet wurde, war er im Frühjahr dann mit viele weiteren Stars Gast auf der „Rock Meets Classic“ – Tour.

2014 erschien sein Debütalbum „Soul Searching“, das von einigen Konzerten und weltweitem Radioairplay begleitet wurde. Sein neues und derzeit aktuelles Album „Heartbeat“, das er gemeinsam mit Produzent Stuart McCredie, der u.a. auch schon für Texas, Belle & Sebastian, Kelly Clarkson, Codeine Velvet Club oder Susan Boyle tätig war, produziert hat, wurde im Mai 2016 veröffentlicht und erhielt durchweg gute Kritiken und fabelhaftes Feedback.

Seine aktuelle Single „In A Heartbeat“ erreichte sogar die Airplay-Charts und war bei SWR 1, Antenne Brandenburg, SR 3, HR 1 und vielen mehr zu hören. Bei Radio Berlin 88,8 war die Single sogar 5 Wochen lang in den „Hey Music Charts“ bei Jürgen Jürgens vertreten, 4 davon auf Platz 1!