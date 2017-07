× Erweitern Sascha im Quadrat

Die beliebte Reihe im Casino.

Sascha im Quadrat ist nicht in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem: Zwei Sänger, ein Pianist und jede Menge Spaß... So lässt sich ein Abend mit Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst und Frank Schäffer wohl am ehesten umreißen. Großartige Interpretationen bekannter Songs treffen auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Jeannette Friedrich.

Jeannettes Stimme wechselt spielend zwischen souligem Drive und glockenheller Sanftheit und ist dabei unverkennbar. Dazu bringt Sie eine enorme Bühnenpräsenz, Witz und intensive Leidenschaft mit. Jeannette und die Saschas haben schon in etlichen Produktionen zusammen auf der Capitol Bühne gestanden. Man darf sich also neben den musikalischen Köstlichkeiten sicher auch auf die ein oder andere Anekdote ganz tief aus dem Capitol Nähkästchen freuen.