Musik - Comedy - Schnaps

Die beliebte Reihe im Casino.

Sascha im Quadrat ist nicht in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem: Zwei Sänger, ein Pianist und jede Menge Spaß... So lässt sich ein Abend mit Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst und Frank Schäffer wohl am ehesten umreißen. Großartige Interpretationen bekannter Songs treffen auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Markus Sprengler.

Markus Sprengler, Mannheimer Musiker und Sänger, Kulturschaffender und politischer Aktivist, stellt Songs aus seinem aktuellen Album „Radio Serenity“ und seinem vielseitigen Cover-Repertoire vor. Sprengler war der erste Rock- und Popbeauftragte der Stadt Mannheim, Sänger der legendären Ska Band „The Busters“ und ist als Dozent und Consultant für Popmusik u.a. bei der Popakademie Baden Württemberg oder dem College of the Arts in Windhoek/Namibia aktiv.

Auch Markus wird wohl nicht drum rum kommen, das einzige auf das man sich bei einem Sascha im Quadrat Abend verlassen kann über sich ergehen zu lassen: den obligatorischen Schnaps mit Sascha im Quadrat zu trinken bevor es auf die Bühne geht…in diesem Sinne: Prost!