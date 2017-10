× Erweitern Sascha

Musik - Comedy - Schnaps

Die beliebte Reihe im Casino.

Sascha im Quadrat ist nicht in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem: Zwei Sänger, ein Pianist und jede Menge Spaß... So lässt sich ein Abend mit Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst und Frank Schäffer wohl am ehesten umreißen. Großartige Interpretationen bekannter Songs treffen auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Vera Reissmüller.

Wenn man Singen nicht nur als Technik versteht sondern viel mehr als die hohe Kunst, Worte und Melodien tief unter die Haut zu tätowieren, kann man Vera mit Fug und Recht als eine der besten im Lande bezeichnen. Vera Reissmüller macht jeden Song zu ihrem Eigenen und versteht es dabei die Zuhörer mit ihrer leicht rauchigen und druckvollen Stimme voll in ihren Bann zu ziehen. Sie strahlt vor positiver Energie und Leichtigkeit und steckt damit in Sekundenschnelle ihr Publikum an.