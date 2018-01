× Erweitern Robin Carpe

Stargast: Robin Carpe

Sascha im Quadrat ist kult. Warum? Das müssen Sie schon selbst rausfinden! Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Casino Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Darüber hinaus treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Robin Carpe.

Der Heidelberger Singer-Songwriter und Frontmann der Band „As Far As Low“ steht seit vielen Jahren für gute Laune und ehrliche, handgemachte Musik.Mit einen Programm aus eigenen Songs und ausgewählten Cover-Songs schafft er es seit vielen Jahren sowohl Solo als auch mit seiner Band das Publikum zum Singen, Tanzen und Nachdenken zu animieren.Mit seinem warmen abwechslungsreichen Akustik Sound ist Robin Carpe seit vielen Jahren, Solo oder mit Band, in ganz Deutschland unterwegs. 2015 führte ihn sein musikalischer Weg in die TV Show „The Voice of Germany“.