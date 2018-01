× Erweitern Iness Voca

Stargast: Iness Voca

Sascha im Quadrat ist kult. Warum? Das müssen Sie schon selbst rausfinden! Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Casino Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Darüber hinaus treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Iness Voca.

Jung, authentisch und ausdrucksstark. Why choose when you can try and reach for more? Iness Voca ist als Künstlerin so vielfältig wie ihr Leben.Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, voller Gefühl und Energie singt sie eigene Tracks und Songs unterschiedlichster Genres. Iness Voca entführt voller Passion in ihre Welt der Musik. Diese Leidenschaft strahlt sie von der Bühne und berührt damit auch dich.