Special Guests: Anna Schenk und Hagen Grohe

Im vergangenen Jahr haben wir mit Sascha Krebs und vielen Gästen seinen runden Geburtstag und das 20jährige Bühnenjubiläum unter dem Titel „Sascha Krebs Unlimited“ gefeiert. Seit Sascha Krebs die Neckarstadt zur No-Go-Area gemacht hat, scheint er keine Sekunde ausgeharrt zu haben. In diesem Jahr ist so verdammt viel passiert, dass es eine Freude ist, ihn in diesem Rahmen wieder hier begrüßen zu können.Seit Anfang des Jahres ist er der Lead Sänger von „The Queen Kings“, die als eine der besten Queen-Tribute-Bands gilt. Außerdem tourt er dieses Frühjahr wieder mit der „Rock meets Classic“-Tour durch Europa. In kleinem Rahmen ist er mit der Kult-Reihe „Sascha im Quadrat“ monatlich bei uns im Casino zu Gast und endlich auch wieder einmal auf der großen Bühne zu erleben.

Dieses Mal, begleitet von der Kombo „Moby Dick“ und den Gästen Anna Schenk und Hagen Grohe. ES WIRD LAUT! Marshall Verstärker auf der Bühne, Farbe in der Haut, Metall im Gesicht, bärtige Berserker an den Instrumenten.

feat. Moby DickDie vier Hard- und Heavyrocker aus dem Raum Karlsruhe und Pforzheim, die seit vielen Jahren auf allen Bühnen Europas unterwegs sind, machen sich wieder auf, um die bekannten Hits ihrer Idole angemessenen Tribut zu zollen. Moby Dick sind die "Animal-Drum-Machine" Markus Kullmann, der bereits zusammen mit Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath) oder "Voodoo Circle" auf Europa-Tour war, bei diversen Festival Auftritten u.a. mit Europe, Journey oder Whitesnake die Bühne teilte und im Jahre 2013 mit den "Desperadoz" auf dem weltbekannten Wacken-Festival aufgetreten ist. Derzeit ist Markus noch zudem mit Oliver HARTMANN ("Avantasia", "Rock meets Classic“, "Echoes") auf Tour. Komplettiert wird die "Moby Dick" Besetzung durch das "Cover Up" Trio Holgi Seeger (Keyboards), Oliver O.G. Güttinger (Gitarre) und Tobias Griebel (Bass). Auf dem Programm stehen an diesem Abend u.a. Lieder von "Foreigner", „Deep Purple", "Led Zeppelin", "Alice Cooper", "Journey", "Def Leppard", "Survivor" oder „Europe". Wie mittlerweile gewohnt dargeboten, in atemberaubender Energie und einer Performance bis zum Siedepunkt.MOBY DICK - Are you ready for the Rock'n Roll Experience?!

Anna SchenkAnna Schenk ist seit über 15 Jahren mit verschiedenen Formationen und als Solo-Act im In- und Ausland unterwegs. Sie tritt mit verschiedenen Bands und Musikern auf, z.B. auf dem Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper, bei der Fußball WM (VIP – Bereich), "Innovationspreis der deutschen Wirtschaft", UEFA Champions League Finale in Berlin, als Support für Nena, Curtis Stigers oder Brings oder singt mit der Wolf Codera Session Possible Band wo sich nur namhafte Künstler die Bühne teilen. So hat sie schon mit Musiker wie U-Jean (die Stimme von R.I.O.), Adelmo Listorti (Cascada), Rhani Krija (Sting), Andreas Recktenwald (Sarah Connor, Peter Schilling) u.a. zusammengearbeitet. In der „Keep Your Light Shining“ Show auf Pro7 im Mai 2014 zeigte sie sich einem Millionenpublikum.

In Sachen musikalischer Vielfalt ist sie dank ihres Improvisationstalents kaum zu übertreffen. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, eleganten sexy Ausstrahlung und Professionalität begeistert sie immer wieder das Publikum. Und sie ist nicht nur ein Highlight für das Auge. Anna auf der Bühne zu erleben ist Live-Entertainment pur.

Sie zeigt gerne ihre rockige Seite während sie mit Bandkollegen jede Party zum Kochen bringt.

Hagen GroheAnfang 2009 wurde Joe Perry, Lead-Gitarrist und Co-Songwriter der amerikanischen Rocklegende AEROSMITH, durch ein Video im Internet auf ihn aufmerksam, und verpflichtete ihn daraufhin kurzerhand als Sänger für sein Ende 2009 erschienenes Solo-Album „Have Guitar Will Travel“. Als fester Leadsänger bei THE JOE PERRY PROJECT begleitete er ihn und die Band bereits auf mehrere Tourneen quer durch die USA, Kanada und Großbritannien, und das zusammen mit anderen Rockgrößen wie Slash, Mötley Crüe und Bad Company.

Er war bis zu seinem Ausstieg Anfang 2016 Frontmann, Textdichter und Co-Songwriter seiner eigenen Band 21OCTAYNE, mit der er zwei weltweit hochgelobte Rock-Alben veröffentlichte, die er selbst produziert hatte. Aktuell ist er sehr erfolgreich mit einer Gruppe hervorragender Profi-Musiker unter dem Namen ROXXBUSTERS unterwegs, einer 70er-80er Rock Tribute Show auf höchstem Niveau!