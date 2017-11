Sascha Sonido (Kittball / Moonbootique)

Bei Sonic Sonido lief das Jahr 2017 ned schlecht, was bekanntlich die schwäbische Übersetzung für „gut“ ist. Ab und zu schaute er bei uns vorbei, zuletzt bei einer After?! nach seinem Namensvetter Sascha Braemer. Sonidos aktuelle Platte „Millenium“ auf Moonbootique kletterte derweil die Beatport-Charts hoch und er selbst kletterte in einen Flieger und flog nach Bangkok. Jetzt wieder zurück in Stuttgart und bereit für „one night at Kowalski“. Samstag, Matchday. Kowaday. Bereits mit 14 Jahren als Hobby-DJ angefangen, ist Sascha längst kein Hobby-DJ mehr und liefert seit 2011 stetig gute Ware auf Labels Viva, Kling Klong oder seinem eigenen Straight Ahead ab. Bei seinen Produktionen steht im Fokus, empathisch den Club zu bangen. Einfühlungsvermögen ist auch im Kowalski gerne gesehen und keiner weiß das besser als Boss Saschko. Wer brettert da gefühlvoll durch Nacht und 1. Advent? Es ist sind der Sascha und sein Saschko.