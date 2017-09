× Erweitern Sascha Straub

Auch in seinem dritten Programm "Heilbronn Hayat" berichtet Sascha Straub in bekannter Art und Weise aus seinem Agentenjob bei der ProSeCo9, nur dieses Mal mit einem klitzekleinen Unterschied: Er gewährt mehr Einblicke in sein privates Leben, denn es hat sich einiges verändert im Hause Straub...

"Heilbronn Hayat" oder "Heilbronn Leben" handelt von der privaten Aufnahme eines jungen Irakers in einen deutschen Haushalt und berichtet mit Augenzwinkern von den jeweiligen kulturellen Unterschieden.

Doch während Zuhause die Integration erfolgreich voranschreitet, war die ProSeCo9 wieder extrem stark gefordert - diesmal auf dem Münchner Oktoberfest, bei dem nicht nur mit Bier angestoßen wurde.