SASQUATCH

ist eine Stoner-Rock-Band, die 2001 in Los Angeles, Kalifornien gegründet wurde. Beeinflusst wird Sasquatch von Metal, Rock und psychedelischer Musik. Zu ihren Haupteinflüssen zählen Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath, The Beatles, Soundgarden, Alice in Chains, Judas Priest, Motörhead und AC/DC.