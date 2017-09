Satirische Jahresrevanche

Ein MUSS im Igersheimer Kulturprogramm ist zum Jahreswechsel der satirische Jahresrückblick von/mit Mathias Tretter. Trotz der starken Nachfrage bleiben wir im Bürgerhaus. Da sind wir nah dran am Geschehen, damit uns ja nichts entgeht. Der Abend wird anstrengend, weil gehaltvoll. Schlagen wir uns das Gehirn also mal wieder so richtig voll mit einem gesellschafts-/politik-/sozialkritischen Menü der Extraklasse!