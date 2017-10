Saurier schwimmen über Filderebene - Hohenheim vor 180 Mio. Jahren

Flache Lagunen, in denen sich schwimmende Saurier aalen – in seinem Vortrag präsentiert der Geologe und Lehrbeauftragter für Geowissenschaften an der Universität Freiburg Dr. Matthias Geyer, wie sich aus diesem Saurier-Paradies später reiche Fossillagerstätte wie Holzmaden entwickeln konnten. Für den ökonomisch denkenden Menschen waren diese Ablagerungen auch aus anderem Grund interessant: als Erzlagerstätten sollten sie später einmal zum wirtschaftlichen Rückgrat bei der Industrialisierung von Württemberg werden.