An diesem Abend stehen die Saxophone im Mittelpunkt der Blueskiste. Harry Hartmann am Tenor- und Baritonsaxophon und als Stargast Sir Waldo Weathers, der 10 Jahre Mitglied bei James Brown war, am Altsaxophon. Für Rhythmus und Groove sind Fred Gehart und Sleepy D. Handel an den Gitarren zuständig. Harry Hartmann -Tenor u. Baritonsaxophon Sir Waldo Weathers - Altsaxophon Fred Gehart - Gitarre, Gesang Sleepy D. Handel - Gitarre, Gesang