Von Stefan Zweig, dramatisiert von Tobias Frühauf. 1942 – der zweite Weltkrieg tobt und verwüstet die europäischen Gefilde. Ein Passagierdampfer legt in New York ab und steuert Buenos Aires an. Ein Treffpunkt vergessener europäischer Schicksale, die, in der neuen Welt, Frieden im Exil suchen. An Bord vertreiben sich distinguierende Herren ihre Zeit mit Schachpartien und fordern den amtierenden Weltmeister Mirko Czentovic heraus – Niederlage reiht sich an Niederlage. Ein mysteriöser, österreichischer Emigrant steht den dilettantischen Herausforderern zur Seite und erkämpft ein Remis gegen Czentovic. Ein folgenreiches Spiel, das bei dem Österreicher Erinnerungen an die erlittene Isolationshaft unter der Gestapo weckt. Ein Spiel, das psychische Abgründe offenbart und den geistigen Gesundheitszustand von Dr. B. ernsthaft gefährdet. Stefan Zweigs „Schachnovelle“ wird in einer modernen Inszenierung mit kontemporären Bezügen zum Populismus und Fanatismus theatralisch umgesetzt und setzt sich mit den desaströsen Folgen von Krieg auseinander. Hierbei werden insbesondere die Psychogramme der betroffenen Opfer beleuchtet. Ein Weltenbrand, dem man sich körperlich zwar entziehen kann, doch die seelischen Belastungen sind allgegenwärtig und unmittelbar. Die Inszenierung der »Schachnovelle« beruht auf einer Kooperation zwischen dem Kulturverein »Südlich vom Ochsen« und dem unabhängigen, experimentellen Theaterlabel »Tacheles und Tarantismus«, das durch den Regisseur Philipp Wolpert und Dramatiker Tobias Frühauf die künstlerische Leitung übernimmt. Inszenierung: Philipp Wolpert / Dramatisierung und Dramaturgie: Tobias Frühauf / Bühnenbild: Felix Seiter, Manuel Seiter / Musik: Stephen Elzenbeck (Kompositionen), The Visionears (Beatproducer) / Videoregie: Tobias Frühauf, Philipp Wolpert / Videoinstallation: Janek Dijkstra / Licht: Manuel Heinisch / Regieassistenz: Magdalena Kolar Mit Leah Wewoda, Thomas Feyerabend, Uwe Petruschka, Jan Schneider, Gunnar Schwarm, Stephen Elzenbeck (Livemusik) und Fabian Egli (Sprecher)