Schäufeles schwäbische Welt

Hobbyarchäologe Schäufele wird angefragt, die Geschichte der Menschheit in einem geplanten Archäopark zu präsentieren. Mit einem Musiker an der Seite macht er sich auf, die Geschichten um die „Wiege der Kultur“ vor über 40.000 Jahren auf die Bühne zu bringen. Doch plötzlich erscheinen dunkle Wolken am Albrand: Windige Geschäftsleute wittern das große Geld und verfolgen ganz andere Pläne für das schöne Blautal. Aber die haben ihre Rechnung ohne Schäufele gemacht! Man erlebt die beiden Künstler mit „Spaß bei der Sach“ – und „Ohne Musik versteht keiner die Welt, geschweige denn das Leben!“

Mit Hurm, Dähn / Gröschel R Plankenhorn M Hinkelbein