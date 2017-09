Schafe & Wölfe "Scheiße glücklich"

Spannungsgeladen, real und übertrieben – aber auf jeden Fall ordentlich tanzbar. Seit 4 Jahren verpacken SCHAFE & WÖLFE die Sorgen und Nöte aller Mittzwanziger in umgangssprachliche Oden auf kraftvollen Elektrobeats.Die Gegensätze, die sie mit ihren Hymnen zusammenbringen, spiegeln sich in ihrem Namen wider. Die dreiköpfige Band aus Nordrhein-Westfalen lässt sich mit keinem Stempel versehen. Ein bisschen Hipsterpunk, ein bisschen Indie-Pop und vielleicht sogar ein kleines bisschen Kommerz – das sind SCHAFE & WÖLFE.Hier trifft rauer Sprechgesang auf Synthies, Gitarre und dicke Beats, die ein wenig an New Order oder Depeche Mode erinnern. Neue Songs aus einer alten Idee eben. Erst kürzlich veröffentlichten sie ihr Debütalbum "Lebenswerk X" und sind nun damit auf Tour. Zwischen Großstadtromantik und Selbstmitleid nehmen SCHAfE & WölfE uns mit auf einen Streifzug durch die Nacht. Wie die westfälischen Jungs in ihrem Song "A.C.A.B." selbst sagen: "Heben wir die Becher, es ist für Garnichts zu spät – Alles cool, alles bestens!"