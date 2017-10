Schafstall Late Night: The Wailing - Die Besessenen

In Goksung, einem kleinen Ort abseits der großen Stadt, stimmt etwas ganz und gar nicht: Familienangehörige gehen aufeinander los, bis es Tote gibt. Manche Dorfbewohner begehen Selbstmord – und die, die besser dran sind, bekommen merkwürdige Ausschläge auf der Haut. Ist der mysteriöse japanische Fremde (Jun Kunimura) schuld, der in seiner abgelegenen Waldhütte verdächtige Rituale durchführt? Polizist Jong-gu (Kwak Do-Won) bleibt nicht viel Zeit, die Vorfälle zu klären, den er ist persönlich betroffen: Seine kleine Tochter hat sich verändert, benimmt sich von Tag zu Tag rätselhafter. Während Jong-gu zunächst im Dunkeln tappt, ist die Sache für den koreanischen Schamanen Il-gwang (Hwang Jeong-min) klar: Ein Dämon muss im Dorf sein! Also beginnt Il-gwang mit der aufwändigen Austreibung…