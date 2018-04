Schallplatten- & CD-Börsen, Fim-/DVD-/Blu-Ray-Disc-Börsen

Angeboten werden neue und gebrauchte Ton- und Bildträger aller Art (CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs, Schallplatten), Zubehör, Merchandising (Figuren, Karten etc.), Comics (Hefte, Bücher, Figuren etc.), Spiele, Literatur und Zubehör.

Jedermann kann dabei sein, ob als Anbieter oder als Besucher.

Diese Börsen verstehen sich als Alternativen zu den großen Multimedia-Märkten. Sie finden hauptsächlich Sonntags (Ausnahme Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz – Samstags) statt, kosten zwar Eintritt, der sich aber durch Verhandlungsgeschick beim Einkauf schnell wieder realisieren lässt. Da aus sämtlichen Musikrichtungen Schallplatten und CDs angeboten werden, findet man auch einen Titel, den man immer schon einmal haben wollte. Neben den neuesten Erscheinungen auf DVD/Blu-Ray-Disc werden auch solche angeboten, die nicht unbedingt in den üblichen Märkten erhältlich sind. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass zu den Film-/DVD-/Blu-Ray-Disc-Börsen bzw. Bereichen nur Personen ab 18 Jahren Zutritt haben. Jugendfreie DVDs finden sich jedoch auch im allgemein zugänglichen Schallplatten- & CD-Bereich. Eine Auswahl an verschiedenen Comics findet man ebenfalls auf den Börsen mit dem entsprechenden Bereich.