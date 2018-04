Schallplatten CD DVD Börse

Eine Schallplatten- & CD-/DVD-/Blu-Ray-Disc-Börse findet am Sonntag, 13. Mai in der Posthalle in Würzburg statt. Dabei hat man ab 11 Uhr bei zigtausenden von Schallplatten, CDs, DVDs und Blu-Ray-Discs die Qual der Wahl. Händler aus ganz Deutschland bieten sowohl Neuware als auch gebrauchte Schallplatten und DVDs an. Der eine oder andere ist auch am Ankauf und/oder Tausch interessiert. Der DVD-Bereich ist erst ab 18 Jahren zugänglich.