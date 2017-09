Im Herbst 2016 wird das neue Studioalbum von SCHANDMAUL, „LeuchtFeuer“, mit vielen spannenden Geschichten und fesselnden Melodien in den Handel kommen. Und diese Geschichten wollen natürlich in die Welt getragen werden und deshalb begibt sich SCHANDMAUL auf eine ausgedehnte Tournee. „LeuchtFeuer“ - damit verbinden die meisten Menschen weithin sichtbare Lichtzeichen, die den Seefahrern bei Nacht und oftmals stürmischer See den Weg in den sicheren Hafen gewiesen haben. Zurück zu ihren Familien, in ein wärmendes Heim und einem Gefühl der Geborgenheit. „LeuchtFeuer“ - wurden über viele Jahrhunderte auch zur Übermittlung von Botschaften genutzt, zur Warnung vor heran nahenden Feinden, aber oftmals auch zur Weitergabe von guten und schlechten Nachrichten. „LeuchtFeuer“ - dienten der Menschheit schon immer als Wegweiser, als ein deutliches Signal in den dunklen Stunden und als Anlaufpunktpunkt in Zeiten der Orientierungslosigkeit. In unserer heutigen, hochtechnisierten Zeit hat der Symbolcharakter von „LeuchtFeuer“ keineswegs an Bedeutung verloren, ganz im Gegenteil: Jeder kann selbst „LeuchtFeuer“ sein, ein Licht in der Dunkelheit. Im Großen wie im Kleinen. Bei der ausgedehnten „LeuchtFeuer“ Tour 2016/17 möchte SCHANDMAUL viele Menschen zusammenführen und ihnen die Möglichkeit geben, dem Alltag zu entfliehen, zumindest für eine gewisse Zeit. Mit Geschichten und Musik Menschen verbinden und wer weiß, vielleicht wird bei dem einen oder anderen der kleine Funke entzündet, der ihn zu einem „LeuchtFeuer“ macht.