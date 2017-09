× Erweitern Ibrahim Kocaoglu

Am Donnerstag, 14. September 2017 startet die Ausstellung "Schatten am Fluss" von Ibrahim Kocaoglu mit einer Vernissage um 19.30 Uhr in der städtischen Galerie in Plochingen.

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Sa: 10 - 13 Uhr; Di, Do: 10 - 17 Uhr; Fr: 9 - 16 Uhr; Sonntag, 08.10.2017: 13 - 18 Uhr

- Eintritt frei -

Der Künstler ist am Sonntag, dem 08. Oktober 2017 von 13 - 18 Uhr, während des Plochinger Herbstes, in der Galerie anwesend.