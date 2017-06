× Erweitern Touristik und Marketing Schausieden

Von 11 bis 17 Uhr kann man den Siedeknechte beim Schausieden in der Siedehütte hinter dem Hällisch-Fränkischen Museum über die Schulter schauen. Der Eintritt ist frei! Weitere Highlights sind: Um 11 Uhr eine Stadtführung »Mit einem Sieder durch die Stadt«

mit Besuch des ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Haalamtes, dem früheren Haalgerichtshauses der Sieder und eine öffentliche Führung durch die Salzabteilung im Hällisch-Fränkischen Museum »Das weiße Gold von Hall«; um 14.30 Uhr. Außerdem ist das Haalamt an diesem Tag von 14 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. In diesem Haus neben dem Haalplatz wurden über Jahrhunderte die Geschicke der Sieder gelenkt. Gerne gewährt ein Haalrat Einblick in die genealogischen Bücher, nach denen noch heute die »ewige« Siedensrente berechnet wird.