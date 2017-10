Die Überflüssigen

Eddie kommt zurück in sein Heimatdorf Lükke, um seine Eltern zu begraben. Von der Lethargie, die ihn umgibt, ist er gleichermaßen irritiert wie fasziniert.

Während sich Lükke für den Werbefutzi schnell zur Markt-Lücke entwickelt und er den Nicht-Ort als Königsklasse der Reizunterflutung dem gestressten Großstädter zugänglich machen will, häufen sich die mysteriösen Zwischenfälle im Dorf. Was ist mit Eddies Bruder Uwe passiert? Warum ist der Pappelzüchter der einzige, der hier gute Geschäle macht? Und welche Rolle spielt der Kama lesende Türke, der eigentlich Serbe ist? Die Antworten finden sich irgendwo zwischen dem Jadebusen und dem Wilden Westen. Mit lakonischem Witz und ironischer Melancholie zeichnet die hintergründige Farce das Bild eines Western-Duells vor moderner Kulisse: Auf der einen Seite die Freude am Niedergang auf der anderen ein verlogener AkLonismus, schrumpfende Städte versus Gentrifizierung, Lükke gegen den Rest der Welt. Und dazwischen: verrostete Schienen und sehr viel Staub, den Eddie besser nicht aufgewirbelt hätte. Denn hier weiß schließlich jeder: Die Lücke die du hinterlässt, ersetzt dich vollständig.

Von Philipp Löhle

A lot can happen in the middle of nowhere (Fargo) oder

Wir werden ihre Häuser erben, aber keine neuen bauen (Reinald Grebe)

Eintritt:

Vorverkauf: 12,70 € & 10,50 € (ermäßigt)

Abendkasse: 15,00 € & 13,00 € (ermäßigt)