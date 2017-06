× Erweitern Scheeserennen

Zum 40. Mal wird der Winterkäster Sportplatz von verrückten Gefährten und hunderten Besuchern überrollt. Auch dieses Jahr bleibt die Veranstaltung am Sonntag den 9. Juli ihrem Motto »Alles nur nicht normal« treu. Auch rund um den Scheeserenne Sonntag sorgt das Rahmenprogramm für jede Menge Spaß und Action. Zur Eröffnung wird in diesem Jahr erstmals eine Gerümpel-Olympiade stattfinden. Hierbei handelt es sich um einen Wettkampf mit verrückten Disziplinen aus dem Windekäschde-Sportrepertoire, bei dem neben packenden Duellen auch durchtrainierte Bierbäuche zu bestaunen sein werden. Der Samstagabend wird mit der Party- und Rocknacht gefeiert. Neben dem Herzstück der Veranstaltung wird es am Sonntagvormittag erstmals einen Frühschoppen mit Live Band geben, welcher die Besucher in einem sonnigen Biergarten zum Verweilen einlädt.