Schein(Bar)frei

Nach unseren 100 Tagen Bib-Urlaub sind wir nun tatsächlich frei und es gibt scheinbar wieder was zu feiern. Kurz bevor das neue Semester startet wollen wir nochmal gemeinsam richtig Gas geben, bevor wir uns fürs PJ in die „scheinbare Arbeitswelt“ verabschieden.

Für zahlreiche Getränkespecials an der SCHEIN(BAR) wird wieder gesorgt und scheinbar gibts auch wieder lecker Pizza für den kleinen Hunger zwischendurch. Außerdem wird gemunkelt, dass euch SCHEIN(BAR) ziemlich fette DJs in Extase versetzen werden. Freut euch auf Don Juez, der euch auf dem Mainfloor nicht still stehen lässt und Bu, der feinsten Electro auf dem 2nd Floor auflegen wird.

Haltet euch den Abend FREI - SCHEIN(BAR) gibts STAAT SEX AMEN zu feiern!!