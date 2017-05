Ein Abend voll Theater und Musik mit verschiedenen Blickwinkeln auf das Leben und seine Geschichten. Liebevoll und mit Mut gestaltet und gespielt von Menschen mit Behinderung der Theatergruppe Fast Normal des Treffpunkt, einer Einrichtung des Caritasverbandes Stuttgart e. V.

An diesem Abend dreht sich alles um den Menschen. Darum, dass nicht nur Schauspieler in ihrem Leben verschiedene Rollen spielen, sondern wir alle anderen auch. Auf und hinter der Bühne des Lebens sind wir auf die Suche gegangen nach Geschichten und Begegnungen, in denen Schein und Sein sich zeigen. Da sehen wir eine totunglückliche Frau, die versucht sich bei der Arbeit nichts von ihrer Trauer anmerken zu lassen, wir beobachten zwei Schauspieler, die sich hinter der Bühne völlig anders verhalten als auf der Bühne und wir begegnen einem Hobbysänger, der zwar seinen Job verliert, sich dann aber traut seinen Traum zu leben. Nichts ist so wie es auf den ersten Blick scheint. Begleiten Sie uns auf der Reise durch das Leben, werfen auch Sie einen zweiten Blick auf das was Sie sehen und seien Sie gespannt welches Sein sich hinter welchem Schein verbirgt.

Alle Szenen wurden gemeinsam mit den Schauspielern/-innen entwickelt. In den gewählten Figuren, der Auseinandersetzung mit den Rollen und der darstellerischen Umsetzung entfalten sich die individuellen Stärken der Darsteller mit Behinderung.

Regie: Laura Pletzer