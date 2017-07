Schicht im Schacht - Die Hartgas-Nacht

SCHOENLOCKER (Bukowski)

MARIUS KÖNIGSTEDT (Hartgas)

KENDEL (Hartgas) BVFFES (Hartgas)

LEX BÄR (Hartgas)

Hat sich schon herum gesprochen, dass wir ausgesprochene Fans der Hartgas-Podcast-Reihe sind? Deshalb wird die letzte Buko-Nacht im heißen August einer handvoll Jungs gewidmet, die wir einfach richtig gut finden: Dennis a.k.a. Schoenlocker hat sich im letzten Jahr in unser Herz und dann in die Riege des Residents gespielt, und gibt sich heute mit den Hartgas-DJs Marius Königstedt, Kendel, BVFFES und Lex Bär die regler in die Hand. Klingt gut, wird gut!