Schillers sämtliche Werke... leicht gekürzt

Für alle, die Zeit und Geld sparen und nebenbei auch noch die Lachmuskeln trainieren wollen, empfehlen wir jetzt: Schiller. Gastspiel des Landestheaters Dinkelsbühl im Haus der Musik.

In seiner ganzen Wahrhaftigkeit. Begleiten Sie die Suche von vier Schauspielern, die sich aufgemacht haben, den ganzen Schiller, den wahren Schiller zu entdecken. Sie begegnen der schönen Luise und ihrem Ferdinand, dem Infanten von Spanien Don Carlos, der englischen Königin Maria Stuart und vielen mehr.

Zugegeben: Leichte Kürzungen mussten am Gesamtwerk vorgenommen werden, geschadet hat es ihm keineswegs. In der Kürze liegt die Würze und die „Freiheit der Kunst“ kennt hier keine Grenzen und keine Gnade. Oder um Schiller noch einmal zu zitieren: „[…] der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Aufführungsrechte beim Drei Masken Verlag, München