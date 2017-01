× Erweitern schiller schnitzel

In unserem neuen Stück "Schillers Schnipsel" werden vier bekannte Stücke von Friedrich Schiller auf das Wesentliche reduziert und zu einem rasanten neuen Stück zusammengefasst, nämlich "Wilhelm Tell", "Kabale und Liebe", "Maria Stuart" und "Die Räuber". Dabei entstehen Szenen von grotesker Kürze, aber auch voller Witz und zum Teil anarchischem Humor.

"Der maximale Schiller für minimales Geld", so könnte man das Projekt umschreiben, denn so viel Schiller in so kurzer Zeit - das gab es noch nie! 10 Selbst diejenigen, denen die Klassiker in der Schule verleidet wurden, werden an diesem Schiller ihre Freude haben!