Schirneck & Keune

Andreas - im Duo mit Wolfgang, Gründer & Frontmann der Stuttgarter Band "Goldrausch" mit viel Hendrix in den Fingern und massig Neil Young im Blut!

Der in Löhma in Thüringen lebende Musiker ist sonst eher im musikalischen Doppelpack anzutreffen; so z.B. bei "Homeless" mit dem weitgereisten Straßenmusiker Mario Jaensch oder als "LSD" (Löhmaer Song Duo ) mit Kultrocker Klaus Renft.. ABER: Seine heimliche Leidenschaft aber gilt bereits seit seiner Jugend der Musik von Neil Young: Zu diesem Folk-Rock-Star der Extraklasse braucht man nicht viel zu sagen – lang ist die Reihe seiner romantischen und politischen Songs, die Teil der Musikgeschichte wurden wie „Heart of Gold“ usw. Bei diesem Konzert der beiden Barden kommen sowohl die Freunde akustischer Balladen als auch diejenigen der härteren Gangart im „Crazy horse“-Stil auf ihre Kosten. Die Musiker verzichten auf Drumcomputer oder sonstige Unterstützung vom Band, die Performance ist einhundert Prozent live und handgemacht.