Schlag auf! - Theater Kopfüber Ansbach

Eine Frau kommt in eine Bücherei und möchte ein lange verjährtes Buch ihrer Mutter zurückgeben. Um die hohe Strafe nicht zahlen zu müssen, stimmt sie zu, dem Bibliothekar bei der Inventur zu helfen.

Doch wirklich viel anfangen kann sie mit den geschriebenen Geschichten nicht, viel lieber schaut sie Fernsehen. Mit Hilfe des Bibliothekars findet sie langsam Gefallen an der Aufgabe und sieht die Schönheit der Bücher. Die beiden Helden tauchen in berühmte Erzählungen, wie „Herr der Ringe“ oder „Räuber Hotzenplotz“ ein und die Realität verfließt mit den Geschichten. Das Theaterstück ist eine Liebeserklärung an das Buch. Viele Antworten auf die großen Fragen des Lebens sind darin verborgen. Man muss nur suchen ….

Sponsor: Stiftung Vereinigte Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach

Eine Veranstaltung in Kooperation mit den Öffentlichen Bibliotheken im Landkreis Ansbach