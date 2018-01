Schlagernacht des Jahres 2018

× Erweitern Schlagernacht 2018

Geballte Starpower: Bei der Schlagernacht des Jahres geben sich Jahr für Jahr die beliebtesten Stars der Schlagerwelt die Klinke in die Hand. Eine Erfolgsgeschichte, die auch 2018 fortgesetzt wird: Am 24. März 2018 ist die Show erneut zu Gast in der SAP Arena.

Um sich auf die sechsstündige Show mit den Größen der Schlagerszene einzustimmen, können Fans sich allumfassend unter www.schlagernacht.de sowie über den Schlagernacht-Facebook-Kanal informieren. Hier finden sich regelmäßig tolle Gewinnspiele, Informationen zu den einzelnen Shows, die aktuellen Künstlerbesetzungen und vieles mehr.

Das Publikum verwandelt die großen Hallen regelmäßig in eine brodelnde Partyfestung oder in ein romantisches Lichtermeer. Die besten Gute-Laune-Hits und schönsten Balladen laden ganz einfach zum Singen, Tanzen und Mitfeiern ein. Jede Schlagernacht ist ein spektakuläres Konzerterlebnis für sich.