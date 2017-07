Schlemmermarkt Sindelfingen

Der Sindelfinger Schlemmermarkt ist ein Vorreiter in Sachen hochwertiger kulinarischer Veranstaltungen unter freiem Himmel. Das Fest hat einen familiären Charakter, ist räumlich überschaubar auf dem Marktplatz und dem Planiedreieck aufgebaut, strahlt eine große Gemütlichkeit aus. Viele Besucher schätzen das Ambiente und die Möglichkeit, mit den Köchen in Kontakt zu kommen, ihnen über die Schulter zu schauen und den einen oder anderen Kochtipp zu ergattern. An allen drei Tagen sorgen verschiedene Musikgruppen für Unterhaltung auf dem Marktplatz.

Freitag ab 18 Uhr: Fass Musik unpluget

Samstag ab 11 Uhr: Marktfrühschoppen und Mittagessen

ab 18.30: RASA Hits der 70er Rock

ab 22.40: Pop unplugget

Sonntag ab 11: Gospelgottesdienst mit Pfarrer Bräuchle anschließend leichte Musikalische Unterhaltung mit 3 Klang

ab 13 Uhr Familien-Sommerfest und verkaufsoffener Sonntag

ab 17 Uhr: Sailer Welthits auf schwäbisch interpretiert 21 Uhr Ende