Schlosskonzert mit dem Dover-Quartett

Dover Quartet Joel Link (Violine), Bryan Lee (Violine ), Milena Pajaro-van de Stadt (Viola), Camden Shaw (Violoncello)

Das Dover Quartet gilt als eines der bemerkenswertesten jungen Streichquartette unserer Tage. Die Musiker, die sich bereits mit 19 Jahren zusammenschlossen, gewannen 2010 den Fischoff Wettbewerb, wurden beim Internationalen Wettbewerb in London ausgezeichnet und konnten 2013 den Internationalen Wettbewerb im kanadischen Banff für sich entscheiden. Die Mitglieder des Dover Quartets lernten sich 2008 am Curtis Institute of Music in Philadelphia kennen. Alle Mitglieder des Quartetts sind ebenfalls gefragte Solisten und konzertierten bereits mit renommierten Orchestern wie dem Philadelphia Orchestra, Tokyo Philharmonic, Kansas City Symphony und BBC Concert Orchestra. Das Dover Quartet gab zahlreiche Konzerte in den USA, Kanada und Südamerika, darunter Gastspiele im Kennedy Center Washington und bei den Schneider Concerts in New York. Im Sommer 2014 gastierte das junge Ensemble auf Schloss Esterházy, beim Kultursommer Nordhessen, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern sowie bei Klosterkonzerten Maulbronn. 2015 debütierte das Ensemble sehr erfolgreich in der Wigmore Hall London, bei den Dresdner und Schwetzinger Festspielen, in Leipzig, Prag, beim Lucerne Festival und begeisterte auf einer Italien-Tounee. Das Jahr 2016 führte das Quartett u.a. zur Biennale nach Paris, zum Beethoven-Orchester Bonn, nach Regensburg, Berlin, Frankfurt, Innsbruck und Brüssel. Kürzlich erhielt das Ensemble den Cleveland Quartet Award. www.doverquartet.com

Programm:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Streichquartett F-Dur KV 590

Simon Laks (1901-1983) Streichquartett Nr. 3 (1945*)

Peter I. Tschaikowsky (1840-1893) Streichquartett D-Dur op. 11