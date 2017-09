Der Schlossmarkt in der spätgotischen Dürnitz des Residenzschlosses in Bad Urach widmet sich dem Thema der Pilgerreise Graf Eberhards im Bart im Jahr 1468. Auf seinem Weg nach Palästina hat Graf Eberhard acht geographische Regionen durchreist, die durch Marktstände mit Kunsthandwerk und Kulinarischem repräsentiert werden, so dass der Besucher die Reise anhand der Marktstände nacherleben kann. Zusätzlich erhält der Besucher in einer kleinen Broschüre historische Informationen zur mittelalterlichen Jerusalem Pilgerfahrt.