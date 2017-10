SchlossQuiz: Weihnachtstraditionen früher und heute Die Adventszeit steht vor der Tür und die Vorbereitungen auf das schönste Fest des Jahres sind in vollem Gange. Aber wissen Sie, warum in Krippen Ochs und Esel stehen? Warum man Lebkuchen isst? Oder woher der Weihnachtsbaum kommt? Nein? Dann finden Sie es beim SchlossQuiz heraus! Entdecken Sie die Herkunft von Weihnachtstraditionen auf eine neue und unterhaltsame Art. Nach einer kurzweiligen Führung durch die Schausammlung „LegendäreMeisterWerke“ können die Teilnehmer bei einem Glühwein ihr Wissen auf die Probe stellen. Mit Spaß am Quizzen und dem nötigen Quäntchen Glück ist für jeden das Siegertreppchen in greifbarer Nähe. Moderation: Darren Grundorf und Tom Zimmermann