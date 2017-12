Am "Schmutzigen Donnerstag" wird die Buchener Faschenacht durch den 'Ausscheller' und seine Begleiter ausgerufen, bevor abends mit einem Faschenachtsspiel am 'Alten Rathaus' das Narrentreiben mit einer Freinacht in der ganzen Stadt beginnt. Das närrische Treiben beherrscht während allen Faschenachtstagen das Leben drinnen und draußen.