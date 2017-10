Schöne Fremde

In atmosphärischen Bildern laden Angela Hack (Gesang), Sawako Nunotani (Tanz) und Roman Voronenko (Klavier) und Thorsten Thamm (Fotografie) ein – zum Abtauchen in eine „phantastische Nacht“: Alle vier Disziplinen verschmelzen mit Schumanns „Nachtlieder“ und Nick Caves Filmmusik zu einem großen Ganzen. Was entsteht ist kein klassischer Liederabend und kein typisches Tanztheater. Was entsteht ist ein einzigartiges Stimmungsbild. Zur Musik: Den Liederzyklus Op. 39 (nach Gedichten von Joseph Eichendorff) hat Robert Schumann 1840 in einem wahren Schaffensrausch vollendet. Er selbst bezeichnete diesen Zyklus als sein „Romantischstes“. Nick Cave und Warren Ellis schrieben 2007 den Soundtrack zu „The Assasination of Jesse James“, der in melancholischer Schönheit die epische Erzählweise des Filmes verstärkt. .