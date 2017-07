× Erweitern Schöne Mannheims - Ungebremst

Musikkabarett

Volle Häuser und ein begeistertes Publikum garantiert das quirlige Kleeblatt Schöne Mannheims.Ihr kometenhafter Aufstieg bescherte den vier Sängerinnen innerhalb kürzester Zeit Auftritte in Fernsehen (u.a. „Ladies Night“, WDR) und Radio, sowie in einigen der renommiertesten Kabarett-Theater von München bis Kiel.Stimmgewaltig, ausdrucksstark und immer mit einem Augenzwinkern widmen sich die Powerfrauen in ihrem Programm „Ungebremst“ kleinen und großen Themen, dem Alltäglichen und Skurrilen, dem Naheliegenden und dem Abseitigen. Ob klassische italienische Arie, hebräischer Folk, Aretha Franklin oder Selbstgeschriebenes, die Schönen Mannheims „können alles und das auch noch gut“ (Wiesbadener Tageblatt). „Hinreißende Stimmen und umwerfende Szenen, bei denen sich die Schönen auch als großartige Komödiantinnen zeigen“, so urteilte der SWR im Portrait in seiner Reihe „Nachtkultur“.www.schoenemannheims.de