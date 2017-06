× Erweitern Schöne Mannheims

Schöne Mannheims "Hormonyoga"Viel hat sich getan, seit die Schönen Mannheims im Frühjahr 2011 aufbrachen,um mit ihrem Musik-Kabarett-Programm "Hormonyoga" die hiesigeKulturlandschaft zu erobern. Wo sie auch auftraten zwischen München und Kiel,zwischen Köln und Bayreuth, sie hinterließen volle Häuser und ein begeistertesPublikum.Immer öfter sind sie auch in Funk und Fernsehen:Der SWR drehte bereits ein Portrait über das fröhliche Quartett, der BerlinerRadiosender "Multicult" widmete ihnen eine komplette Sendung, und eine derbekanntesten Kabarettistinnen des Landes, Gerburg Jahnke ("Missfits"), lud sieim September 2013 in ihre WDR-Sendung "Ladies Night".Es folgte der "Zungenschlag" auf SWR2, sie saßen mit Kim Fisher auf derennagelneuer "Comedycouch" (SWR-Fernsehen), und wirbelten das legendäre"Studio Brettl" (SWR2) gehörig durcheinander.Ganz nebenbei gaben sie im Herbst 2014 noch zwei umjubelte Konzerte inSüdafrika!Die Schönen - das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämerund Susanne Back, sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: Stefanie Titus- virtuos, einfühlsam und nervenstark. Sie als Begleitung zu bezeichnen,verbittet sich von selbst: Stets nachsichtig lächelnd ist sie die Meisterin dertrockenen Kommentare, die die Kolleginnen sanft auf den Boden der Tatsachenzurückholt.Mit Eigenkompositionen, Songs und Chansons von den Andrew Sisters, MaxRaabe und Patricia Kaas, von Paolo Conte bis hin zu Kurt Weill singt sich dasweibliche Ensemble durch die Welt kleiner Wehwehchen und großerLebenslügen, balanciert dabei gekonnt zwischen dezenter Mannemer Goschund edlem Hochdeutsch. Ob deutsch, schwedisch, französisch oder italienisch,keine Sprache und kein Genre sind vor ihnen sicher. Wobei die Mischung ausmusikalisch exzellenter Sangeskunst gepaart mit szenisch-komödiantischenEinlagen die Zuschauer regelmäßig zu wahren Begeisterungsstürmen hinreisst.Und obwohl die vier Künstlerinnen singend und spielend die Befindlichkeitender modernen Frau in ihren besten Jahren erforschen, obwohl sie demPublikum frech den "Hormonspiegel" vorhalten, ist es doch kein Programm, dasauf eine rein weibliche Zuhörerschaft zielt: "Ich fühle mich als Mann nun auchtherapiert", so kommentierte bislang so mancher Herr die geistreicheDarbietung geballter Frauenpower.