Schöne Mannheims

Pünktlich zum fünften Geburtstag lassen es die Schönen Mannheims mit ihrem neuen Programm ordentlich krachen: "Entfaltung" - der Titel ist Programm. Vielfalt statt Einfalt! Diese Mädels stehen zu ihren liebenswerten Macken und geben dem Zuschauer nebst musikalischem Hochgenuss praktische Lebenshilfe an die Hand: Man muss der Wahrheit und sich selbst ins Gesicht sehen. Denn eines hat sich noch immer bewahrheitet: Wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten.