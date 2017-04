Schokokinder- Gastspiel

„Was kommt dabei raus, wenn man einen Schwarzen mit einem Tintenfisch kreuzt?“ „Was haben Obdachlose und Schwule gemeinsam?“ „Warum sind Dicke wesentlich weniger Suizidgefährdet?“

Unter dem Decknamen „Schokokinder“ treffen, in dem neuen Stück von Lennora Esi, drei Archetypen der Moderne aufeinander. Die Charaktere „Schokohaut“, „Schokostecher“ und „Schokofresser“ greifen die Themen Rassismus, Homophobie und Vorurteile über Adipositas in der heutigen Gesellschaft auf. Teils humorvoll, teils ernst berichten sie von Erlebissen, brechen mit Klischees und Stereotypen und werfen Fragen in den Raum. Parallel zum Bühnengeschehen, wird der gleichnamige Kurzfilm eingeblendet, der die Geschichte dreier Freunde erzählt. Die Bühnencharaktere, nehmen in ihren Monologen, Bezug auf die im Film geschilderten Situationen und geben so dem Publikum Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt der Sprecher.

Fokussiert sich das Stück auf die drei Themenbereiche „schwarz“, „schwul“ und „schwer“, so ist es doch ein Aufruf zur Selbstakzeptanz all derer, die sich schon einmal nicht zugehörig fühlten, äußere Stimmen auszublenden und zu sich zu stehen.

Die drei Schauspieler Lennora Esi, Grischa Olbrich und Stephan Neumüller, treten stellvertretend für viele Stimmen auf die Bühne und bieten somit nicht nur, mit der Mischung aus Film und Theater, einen unterhaltsamen Abend, sondern auch Anreiz zum Umdenken, Lernen und Handeln.

Buch und Regie:Lennora Esi

Schauspiel:Lennora Esi

Stephan Neumüller

Grischa Olbrich

Dauer: 90 Minuten

Karten: 15 €, ermäßigt 12 €.