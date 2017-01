School Jam

Deutschlands bundesweiter Wettbewerb für junge Nachwuchsbands läuft auf Hochtouren!

Bei den bundesweiten RegioFinalen im Februar 2017 heißt jetzt die Devise:

„Rauf auf die Bühne!" Insgesamt 120 junge Nachwuchsbands bekommen dann die Gelegenheit, mit ihren Liveauftritten in den Clubs um den Einzug in das Finale 2017 auf der Musikmesse in Frankfurt zu spielen.

Die Gewinnerband der kommenden Staffel darf sich dann auf einen Auftritt beim HURRICANE- und SOUTHSIDE-Festival sowie über Gigs in Shanghai/China, USA und London/UK freuen!

Bands:

• The Weight & The Warmth

• Explain the Universe (Emmendingen)

• Cool Down (Hitzingen)

• Kein Schnaps für Luca (Heidelberg)

• Out of Time (St.Blasien)

• Unerkannt (Villingen-Schwenningen)

• Plug In (Herbolzheim)

• All That We Are (Walldorf)

• Kathi (Oberdingen-Viehingen)

• Unperfekt (Besigheim)

• Fame (Sindelfingen)