Schottland brennt

Ein Fest für alle Fans des schottischen Whisys!

Seines Zeichens Geschäftsführer der Kammer-Kirsch Destillerie, ist Gerald Erdrich von Berufs wegen ein echter Whisky-Profi. Er ist aber auch ein Keeper of the Quaich, und damit ein ausgewiesener Kenner und Kämpfer für den schottischen Whisky und sein internationales Renommee. In dieser Funktion ist er auch bei uns zu Gast, denn im Gepäck hat er ausschließlich schottische Whiskys – vom vielversprechenden Underdog über die großen Namen bis zu ganz besonderen Schätzen. In kleiner Runde und unter fachmännischer Anleitung werden die edlen Tropfen verkostet. Zur Grundlage und Stärkung reichen wir die passenden Speisen.