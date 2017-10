Schottland - Castles and Highlands

Dudelsack und Schottenrock, Whisky und Nessie sind die bekanntesten Aushängeschilder des Landes. Windgepeitschte Inseln, zerklüftete Küsten, sanfte Täler, karges Hochland und schroffe Berge bietet die grandiose Natur. Sich kurzzeitig einmal wie ein König oder eine Königin fühlen? Kein Problem! Kultur pur erwartet den Besucher in den vielen berühmten Castles, den schottischen Schlössern. Sie liegen eingebettet in malerische Landschaft. Dort wandelt man durch Gärten und Gemächer. Die starken Männer bei den Highland Games anfeuern, oder einen rauchigen Whisky in einer Destille probieren, Schottland hat alles!

Auch die berüchtigten Schottlandtiefs hielten die Fleck`s nicht davon ab, mit den Rädern das rauhe Land zu bereisen. Mit den Kindern Tim (10) und Jan (13) ging es entlang der Westküste rauf bis zu den Orkney Inseln. Durch die Highlands und die östlichen Landesteile radelte die Familie zurück nach Edinburgh. Unter seinem Motto: “Von uns sieht man nur Gutes“ hat Michael Fleck wieder eine Panorama Multivisionsshow produziert, die diesem Anspruch gerecht wird. Auf einer 10 m breiten Leinwand begeistert er sein Publikum mit fotografischer Topqualität und abwechslungsreicher, unterhaltsamen Kommentierung.