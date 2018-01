× Erweitern http://www.traumundabenteuer.com/programm/marcus-haid-schottland-von-highlands-castles-und-islands-stuttgart-linden-museum/id-121.html schottland

Schottland. Das wilde und ungestüme Land am nordwestlichen Ende Europas zieht Marcus Haid seit vielen Jahren magisch an. Ihm geht es wie Robert Burns, dem schottischen Nationaldichter, der einst schrieb: „My heart’s in the Highlands“ – „Mein Herz ist in den Highlands“.

Auf der Suche nach dem Mythos Schottlands wandert Marcus Haid hunderte Kilometer durch die einsame Wildnis der Highlands, über von Nebel verhangene Berge, durch tiefe Glens und entlang der Ufer unergründlicher Lochs. Bis er weiße Sandstrände vor dem azur-blauen Ozean erreicht und an steilen Klippen in der Brandung des Nordatlantiks Wasserfälle nach oben fließen sieht. Inmitten von geheimnisvollen Steinkreisen, noch älter als das berühmte südenglische Stonehenge, in gewaltigen Klosterruinen und Burgen, lauscht er dem Echo bewegter und stolzer Geschichte. Und er lernt er die gastfreundlichen, offenen und unbeugsamen Menschen dieses Landes kennen, mit ihrem authentischen Nationalstolz und gelebten Traditionen.

Live-Reportage mit Marcus Haid

