Schrödingers Katze ist ein Paradoxon das darin besteht, dass dem Gedankenexperiment nach eine Katze mit den Regeln der Quantenmechanik in einen Zustand gebracht werden könnte, in dem sie gleichzeitig „lebendig“ und „tot“ ist, und in diesem Zustand verbleibt, bis die Experimentieranordnung untersucht wird.

Die Katze ist hierbei in einer Kiste mit tödlichen Substanzen eingesperrt, wobei der Beobachter nicht weiß, ob die Katze tot oder lebendig ist. Bei Schrödingers Jazz Cat ist das Experiment ähnlich aufgebaut. Der Beobachter weiß nicht, ob der Jazz tot ist, wenn er nicht in die Kiste schaut.

Andreas Reichel - Saxophon

Nikolai Daneck - Klavier

Jakob Obleser - Kontrabass

Lukas Klein - Schlagzeug